МВФ обеспокоен пятикратным отставанием Украины от стран ЕС

Валовый внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в заявлении руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рона ван Родена по итогам визита в Киев 12-26 сентября.

Как отмечается в заявлении, темпы роста экономики Украины остаются слишком низкими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в соседних странах.

В МВФ напомнили, что после глубокого экономического кризиса 2014-15 годов украинская власть возобновила макроэкономическую стабильность и экономика вновь начала расти. Темпы экономического роста составляют 2,2-3,2%.

Сравнительный анализ в региональном контексте показывает, что самая большая разница в продвижении реформ между Украиной и соседними странами заключается в качестве правовой институциональной системы, говорится в заявлении.

Хотя был достигнут прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще нет. Из-за плохих условий ведения бизнеса уровень привлечения инвестиций и, в частности, прямых иностранных инвестиции, в Украине значительно ниже, чем в других странах региона. Этот недостаток инвестиций ограничивает рост производительности (производительность труда составляет менее 10% средней производительности в странах ЕС), создание рабочих мест в частном секторе и улучшение уровня жизни, несмотря на высококвалифицированную рабочую силу в Украине. Как результат, многие работники ищут возможности трудоустройства за рубежом, напомнили в МВФ.

"Необходим более мощный, устойчивый и всеобъемлющий (инклюзивный) рост для того, чтобы Украина смогла догнать по уровню доходов своих соседей по региону. В решающей степени это будет зависеть от реализации амбициозных реформ в поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономике. Такая задача не является легкой и была вызовом в прошлом, когда проведение реформ с остановками привело к повторному накоплению значительных дисбалансов и экономическому кризису", - говорится в заявлении.

Напомним, Украина является единственной европейской страной, которая находится в группе экономически несвободных стран в рейтинге "Экономическая свобода в мире" Fraser Institute.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели.