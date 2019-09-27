МВФ занепокоєний п'ятиразовим відставанням України від країн ЄС

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - лише 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи. Про це йдеться в заяві керівника місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рона ван Родена за підсумками візиту до Києва 12-26 вересня.

Як зазначається в заяві, темпи зростання економіки України залишаються занизькими для того, щоби помітно скоротити розрив між рівнями доходів в Україні та в сусідніх країнах.

У МВФ нагадали, що після глибокої економічної кризи 2014-15 років українська влада відновила макроекономічну стабільність і економіка знову почала зростати. Темпи економічного зростання становлять 2,2-3,2%.

Порівняльний аналіз в регіональному контексті показує, шо найбільша різниця у поступі реформ між Україною та сусідніми країнами полягає в якості правової інституційної системи, йдеться в заяві.

Хоча було досягнуто прогресу у створенні нових інституцій для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще немає. Через погані умови ведення бізнесу рівень залучення інвестицій та, зокрема, прямих іноземних інвестиції, в Україні значно нижчий, аніж в інших країнах регіону. Цей брак інвестицій обмежує зростання продуктивності (продуктивність праці становить менше 10% середньої продуктивності в країнах ЄС), створення робочих місць у приватному секторі та покращення рівня життя, незважаючи на висококваліфіковану робочу силу в Україні. Як результат, багато працівників шукають можливості працевлаштування за кордоном, нагадали в МВФ.

"Необхідне більш потужне, стале та всеосяжне (інклюзивне) зростання для того, щоб Україна змогла наздогнати за рівнем доходів свої сусідів по регіону. Вирішальною мірою це буде залежати від реалізації амбітних реформ на підтримку переходу України до повноцінної ринкової економіки. Таке завдання не є легким і було викликом у минулому, коли проведення реформ із зупинками призвело до повторного накопичення значних дисбалансів та економічної кризи", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Україна є єдиною з європейською країною, яка знаходиться в групі економічно невільних країн в рейтингу "Економічна свобода у світі" Fraser Institute.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду знаходилася в Києві 12-26 вересня. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями.