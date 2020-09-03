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НБУ ждет миссию МВФ и рассчитывает на транш до конца года

Киев, Четверг 03 сентября 2020 14:36
НБУ ждет миссию МВФ и рассчитывает на транш до конца года
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Миссия МВФ прибудет в ближайшее время

Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шевченко, основным предположением прогноза НБУ остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сегодня мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от Международного валютного фонда", - сказал он.

В то же время Шевченко не уточнил размер кредитов, которые НБУ ожидает до конца года.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев.

Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.

Для выделения следующих траншей Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

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