Агентство Fitch назвало сроки получения Украиной траншей МВФ

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Плохая репутация Украины создает риски выделения помощи МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы SBA МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины в предыдущих программах и потенциальными судебными решениями и законодательными инициативами, которые приводят к отмене реформ.

По мнению анилитиков Fitch, неожиданные и частые изменения в правительстве в начале года, особенно те, которые связаны с ключевыми экономическими постами, такими как министр финансов, и политическое давление на НБУ, приведшее к отставке главы центробанка в июле, создают политическую неопределенность.

"Помимо подрыва с трудом заработанной доверия к политике, снижение независимости центрального банка может привести к обратному движению в макроэкономической стабильности и стабильности финансового сектора, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины к потрясениям", - говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов. Доступная внутренняя ликвидность и государственные денежные средства позволяют удовлетворить остающиеся потребности в финансировании, что, в свою очередь, зависит от темпов исполнения расходов.

Потребности Украины во внешнем финансировании снизились по сравнению с предыдущими годами (35% международных резервов), несмотря на крупные выплаты по долгу, что отражает более высокие международные резервы и прогнозируемый профицит счета текущих операций (2,5% ВВП) в 2020 году благодаря достаточно устойчивому экспорту и денежным переводам, резкому сокращению импорта и улучшение доступности данных о реинвестированных доходах иностранных инвесторов. Потребности во внешнем финансировании вырастут в 2021-2022 годах с возвращением к дефициту текущего счета (достигнет 3,5% ВВП к 2022 году), считают в Fitch.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.