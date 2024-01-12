МВФ назвав суму міжнародної допомоги, необхідної Україні у 2024 році

"За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування у розмірі близько 42 млрд доларів, включаючи офіційну донорську підтримку у розмірі близько 32 млрд доларів", - сказала вона.

При цьому вона наголосила на важливості того, щоб донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань та щоб Україна отримала фінансування, необхідне для підтримки макроекономічної стабільності в країні.

Козак нагадала, що у грудні МВФ завершив другий огляд EFF України, що дозволило виплатити близько 900 млн доларів та довести загальний обсяг виплат України за програмою до 4,5 млрд доларів.

"Влада досягла дуже значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо EFF у складних умовах. У рамках програми було досягнуто всіх цілей, а також досягнуто дуже гарного прогресу на структурному фронті", - додала вона.

Допомога Україні

Нагадаємо, за даними Мінфіну, 2023 року Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року близько 5 млрд доларів.

Нагадаємо, у грудні виникли складнощі зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.