МВФ назвал суму международной помощи, необходимой Украине в 2024 году

"По нашим оценкам, стране потребуется финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 млрд долларов", - сказала она.

При этом она отметила важность того, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и чтобы Украина получила финансирование, необходимое для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

Козак напомнила, что в декабре МВФ завершил второй обзор EFF Украины, что позволило выплатить около 900 млн долларов и довести общий объем выплат Украины по программе до 4,5 млрд долларов.

"Власти добились очень значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF в сложных условиях. В рамках программы были достигнуты все цели, а также достигнут очень хороший прогресс на структурном фронте", - добавила она.

Помощь Украине

Напомним, по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году около 5 млрд долларов.

Напомним, в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.