Рада МВФ ухвалила транш Україні на 880 мільйонів доларів

У четвер, 21 березня, рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення траншу на суму близько 880 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Monetary Fund ( IMF ) та сайт Міністерства фінансів України.

Україна успішно виконала чотири ключові вимоги, передбачені до третього перегляду. Серед них - ухвалення Національної стратегії доходів, розробку дорожньої карти для керування державними інвестиціями, розробку заходів щодо мобілізації надходжень у державний бюджет 2024 року, а також ухвалення законодавства для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

Міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що співпраця з МВФ є ключовим елементом у забезпеченні фінансової стабільності, а також у стимулюванні економічного відновлення. Влада України максимально зосереджена на виконанні всіх умов програми EFF, оскільки це відкриває можливість залучити додаткову фінансову підтримку. Також важливо підкреслити, що впровадження таких заходів потрібно Україні.

Успішне завершення перегляду відкриває шлях України для отримання четвертого траншу фінансування в рамках програми EFF обсягом близько 880 мільйонів доларів США (663,9 мільйонів СПЗ) найближчим часом.

За весь період дії програми МВФ EFF Україна вже отримала три транші фінансування загальним обсягом близько 4,5 мільярдів доларів США. У 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.