В МВФ назвали сумму бюджетной поддержки, в которой нуждается Украина в этом году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина нуждается в 42 млрд долларов бюджетной поддержки в текущем году, поскольку она продолжает бороться против российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Глобальная поддержка Украины остается твердой. Однако войну россии против Украины нужно прекратить, это человеческая трагедия и препятствие для перспектив роста мировой экономики", - сказала Георгиева.

Помощь МВФ для Украины

В конце марта 2023 года было одобрено Соглашение Украины по Программе расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) на сумму 15,6 млрд долларов. Киев получил политические обязательства от партнеров о предоставлении 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что в 2024 году Украина получит от МВФ 5,4 млрд долларов.

21 марта Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках EFF для Украины. Также он одобрил выделение транша на сумму около 880 млн долларов. А уже 23 марта Украина получила от МВФ третий транш финансовой поддержки по программе EFF на 880 млн долларов.

18 апреля глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что в конце мая в Украине начнет работу миссия МВФ для очередного пересмотра Программы расширенного финансирования.

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