В МВФ назвали ключевое требование к Украине

Тема эффективной антикоррупционной структуры в Украине будет одной из основных на переговорах миссии Международного валютного фонда (МВФ) с властями Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне 12 сентября заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Как отметил Райс, миссия МВФ в настоящее время находится в Киеве для переговоров и обсуждения политических планов нового правительства Украины. По его словам, работа миссии завершится примерно 26 сентября.

Райс напомнил, что в последние несколько лет одним из важных элементов дискуссий с Украиной была важность создания эффективной антикоррупционной структуры. Спикер МВФ заявил, что эти вопросы и в дальнейшем будут оставаться "важным элементом продолжающихся дискуссий".

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. По его словам, переговоры с представителями МВФ уже начались.

Агентство Fitch Ratings среди рисков новой программы с МВФ называет плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца - ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении "ПриватБанка".