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Агентство Fitch назвало условия нового соглашения Украины с МВФ

Новости » Экономика    08.09.2019 - 12:57
Агентство Fitch назвало условия нового соглашения Украины с МВФ
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Кредиторы потребуют продолжения борьбы с коррупцией и реальных реформ

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели. Об этом говорится в обзоре международного агентства Fitch Ratings.

Какотмечают аналитики, среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца - ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении "ПриватБанка".

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Раде в случае политических разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

Отметим, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

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