В МВФ назвали быстрый способ восстановления экономики в условиях пандемии

Отмечается, что затраты государственных бюджетов на вакцинацию от коронавируса "окупятся с лихвой" и обеспечат налоговые поступления на сумму более 1 триллиона долларов до 2025 года. Таким образом, уточнили в МВФ, мировой объем валового внутреннего продукта (ВВП) может вырасти на 9 триллионов долларов за тот же период, поскольку компании начнут работать и нанимать сотрудников.

МВФ и Всемирный банк во время своих встреч страны-члены продолжать финансовую поддержку своих экономик, уязвимых граждан и предприятий до тех пор, пока пандемия не будет полностью взята под контроль.

По оценкам фонда, с начала пандемии правительства потратили около 16 триллионов долларов на программы поддержки. Из них 10 триллионов - дополнительные расходы и упущенные доходы, еще 6 триллионов - правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.

В МВФ также считают, что в 2021 году бюджетный дефицит большинства стран немного сократится, поскольку поддержка в связи с пандемией уменьшится или прекратится, заявки на пособие по безработице снизятся, а доходы начнут восстанавливаться по мере восстановления бизнеса.