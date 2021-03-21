МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

Об этом заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото .

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - сказал он.

Окамото отметил, что восстановление глобальной экономики было "неполным и неравномерным".

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабре прошлого года агентство ожидало рост на 5,3%.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%