В МВФ назвали быстрый способ восстановления экономики в условиях пандемии

В Международном валютном фонде (МВФ) посчитали, что глобальная вакцинация населения от COVID-19 позволит не только победить пандемию, но собрать дополнительные налоги. Это, в свою очередь, будет способствовать восстановлению экономики.

Об это сообщает Reuters со ссылкой на отчет МФВ по финансовому мониторингу за 2021 год.

Отмечается, что затраты государственных бюджетов на вакцинацию от коронавируса "окупятся с лихвой" и обеспечат налоговые поступления на сумму более 1 триллиона долларов до 2025 года. Таким образом, уточнили в МВФ, мировой объем валового внутреннего продукта (ВВП) может вырасти на 9 триллионов долларов за тот же период, поскольку компании начнут работать и нанимать сотрудников.

МВФ и Всемирный банк во время своих встреч страны-члены продолжать финансовую поддержку своих экономик, уязвимых граждан и предприятий до тех пор, пока пандемия не будет полностью взята под контроль.

По оценкам фонда, с начала пандемии правительства потратили около 16 триллионов долларов на программы поддержки. Из них 10 триллионов - дополнительные расходы и упущенные доходы, еще 6 триллионов - правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.

В МВФ также считают, что в 2021 году бюджетный дефицит большинства стран немного сократится, поскольку поддержка в связи с пандемией уменьшится или прекратится, заявки на пособие по безработице снизятся, а доходы начнут восстанавливаться по мере восстановления бизнеса.