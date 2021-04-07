У МВФ назвали швидкий спосіб відновлення економіки в умовах пандемії
У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що глобальна вакцинація населення від COVID-19 дозволить не тільки перемогти пандемію, але зібрати додаткові податки. Це, в свою чергу, буде сприяти відновленню економіки.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт МФВ з фінансового моніторингу за 2021 рік.
Відзначається, що витрати державних бюджетів на вакцинацію від коронавируса "окупляться з лишком" і забезпечать податкові надходження на суму понад 1 трильйон доларів до 2025 року. Таким чином, уточнили в МВФ, світовий обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) може вирости на 9 трильйонів доларів за той же період, оскільки компанії почнуть працювати і наймати співробітників.
МВФ і Світовий банк під час своїх зустрічей країни-члени продовжувати фінансову підтримку своїх економік, вразливих громадян і підприємств до тих пір, поки пандемія не буде повністю взята під контроль.
За оцінками фонду, з початку пандемії уряду витратили близько 16 трильйонів доларів на програми підтримки. З них 10 трильйонів - додаткові витрати і упущені доходи, ще 6 трильйонів - урядові позики і вливання капіталу для бізнесу.
У МВФ також вважають, що в 2021 році бюджетний дефіцит більшості країн трохи скоротиться, оскільки підтримка в зв'язку з пандемією зменшиться або припиниться, заявки на допомогу з безробіття знизяться, а доходи почнуть відновлюватися в міру відновлення бізнесу.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови МВФ Джеффрі Окамото заявив, що світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося. Він також зазначив нерівномірність цього процесу. Однак, за його словами, з'являються перспективи більш швидке пожвавлення економіки за рахунок додаткового бюджетного стимулювання.
Відзначимо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання світової економіки в 2021 році до 6,1%. У грудні минулого року агентство очікувало зростання на 5,3%.
Як повідомляло РБК-Україна, МВФ прогнозує зростання світової економіки в 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінює падіння світової економіки в 2020 році на рівні 3,5%.