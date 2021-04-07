У МВФ назвали швидкий спосіб відновлення економіки в умовах пандемії

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що глобальна вакцинація населення від COVID-19 дозволить не тільки перемогти пандемію, але зібрати додаткові податки. Це, в свою чергу, буде сприяти відновленню економіки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт МФВ з фінансового моніторингу за 2021 рік.

Відзначається, що витрати державних бюджетів на вакцинацію від коронавируса "окупляться з лишком" і забезпечать податкові надходження на суму понад 1 трильйон доларів до 2025 року. Таким чином, уточнили в МВФ, світовий обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) може вирости на 9 трильйонів доларів за той же період, оскільки компанії почнуть працювати і наймати співробітників.

МВФ і Світовий банк під час своїх зустрічей країни-члени продовжувати фінансову підтримку своїх економік, вразливих громадян і підприємств до тих пір, поки пандемія не буде повністю взята під контроль.

За оцінками фонду, з початку пандемії уряду витратили близько 16 трильйонів доларів на програми підтримки. З них 10 трильйонів - додаткові витрати і упущені доходи, ще 6 трильйонів - урядові позики і вливання капіталу для бізнесу.

У МВФ також вважають, що в 2021 році бюджетний дефіцит більшості країн трохи скоротиться, оскільки підтримка в зв'язку з пандемією зменшиться або припиниться, заявки на допомогу з безробіття знизяться, а доходи почнуть відновлюватися в міру відновлення бізнесу.