МВФ назвал условия направления миссии в Киев

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Киев после формирования нового правительства Украины. Об этом на брифинге в Вашингтоне 25 июля заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Отвечая на вопрос о продолжении сотрудничества с МВФ, Райс напомнил заявление фонда, сделанное в середине июня о том, что миссия "готова вернуться в Киев, в Украину, чтобы продолжить обсуждение после парламентских выборов и как только новое правительство сможет уточнить свои политические намерения".

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередному транше на 1,3 млрд долларов. Однако миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов, и вопрос о кредите не будет рассматриваться.

Напомним, 18 июля заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк прогнозирует, что Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества с Украиной и первый транш может быть получен до конца года. Сологуб отметил, что первый транш скорее всего будет в четвертом квартале и он составит 2 млрд долларов. Заместитель главы НБУ уточнил, что в своих экспертных оценках исходит из стандартных условий МВФ и квоты Украины, согласно которым объем программы структурного финансирования может быть от 5 до 10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.