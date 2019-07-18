НБУ прогнозирует новую программу и первый транш МВФ до конца года

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Первый транш может быть на уровне 2 млрд долларов

Национальный банк прогнозирует, что Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества с Украиной и первый транш может быть получен до конца года. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент РБК-Україна.

Сологуб отметил, что первый транш скорее всего будет в четвертом квартале и он составит 2 млрд долларов. "Скорее всего, это будет новая программа с МВФ", - сказал он и добавил, что в последующие два года также ожидается по 2 млрд долларов.

Заместитель главы НБУ уточнил, что в своих экспертных оценках исходит из стандартных условий МВФ и квоты Украины, согласно которым объем программы структурного финансирования может быть от 5 до 10 млрд долларов.

Сологуб напомнил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно, поскольку дает возможность снизить проценты по другим заимствованиям Украины и повысить интерес прямых инвесторов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что для сотрудничества с МВФ нужны минимальный дефицит государственного бюджета, продолжение структурных реформ, приватизация ряда государственных компаний, продажа земли сельхозназначения.