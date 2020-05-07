В МВФ назначили нового руководителя миссии в Украине

Международный валютный фонд назначил главой миссии МВФ в Украине Иванну Гладкову-Холлар. Об этом сообщил постоянный представитель Валютного фонда Йоста Люнгман, передает РБК-Украина.

Она сменила на данном посту Рона ван Родена.

"Иванна Владкова-Холлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине. У Владкова-Холлар большой опыт работы в экономиках, которые развиваются. Она сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая", - заявил Люнгман.

При этом он добавил, что ранее Холлар возглавляла миссии МВФ в Молдове, Северной Македонии и Азербайджане.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Международного валютного фонда Украину ждет банкротство и погружение в нищету. Также он ранее сравнивал транши МВФ с "кровью для организма".

До этого, в валютном фонде сообщили, что у них есть два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй будут голосовать в ближайшее время.

Всего в рамках сотрудничества с Фондом ожидается предоставление кредитов на 8 млрд долларов, 3,5 из которых Министерство финансов Украины ожидает в 2020 году.