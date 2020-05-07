У МВФ призначили нового керівника місії в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив главою місії МВФ в Україні Іванну Гладкова-Холлар. Про це повідомив постійний представник Валютного фонду Йоста Люнгман, передає РБК-Україна.

Вона змінила на цій посаді Рона ван Родена.

"Іванна Владкова-Холлар, громадянка Болгарії, була призначена главою місії МВФ в Україні. У Владкова-Холлар великий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Вона змінила на цій посаді пана Рона ван Родена з 1 травня", - заявив Люнгман.

При цьому він додав, що раніше Холлар очолювала місію МВФ в Молдові, Північної Македонії та Азербайджані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Міжнародного валютного фонду Україну чекає банкрутство і занурення у злидні. Також він раніше порівнював транші МВФ з "кров'ю для організму".

До цього, у валютному фонді повідомили, що у них є дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший вже прийнятий, і підписаний президентом Володимиром Зеленським, за другий будуть голосувати найближчим часом.

Всього в рамках співпраці з Фондом очікується надання кредитів на 8 млрд доларів, 3,5 з яких Міністерство фінансів України очікує у 2020 році.