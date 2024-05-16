МВФ найближчими тижнями розпочне нову місію в Україні
Найближчими тижнями Міжнародний валютний фонд розпочне нову місію в Україну. Це робиться, щоб оцінити кредитну програму, яка постраждала від війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
МВФ розпочне нову місію в Україні для перегляду позики та останніх економічних подій. Місія з перегляду позики також перегляне аналіз боргової стійкості України.
Речник МВФ Джулі Козак заявила, що ця оцінка вплине на зусилля країни реструктуризувати борг власників облігацій на суму 20 мільярдів доларів до закінчення терміну дії заморожування виплат наприкінці серпня.
Козак сказала, що МВФ сподівається, що угода щодо четвертого перегляду може бути винесена на затвердження ради до кінця червня.
У березні виконавча рада МВФ схвалила третій перегляд кредитної програми України за програмою розширеного фінансування, в результаті якої було виділено 880 мільйонів доларів.
"Українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість. Хоча перспективи залишаються залежними від надзвичайно високої невизначеності, пов’язаної з війною... Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань EFF за дуже складних умов", повідомила Козак.
Нагадаємо, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.