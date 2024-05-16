МВФ найближчими тижнями розпочне нову місію в Україні

Найближчими тижнями Міжнародний валютний фонд розпочне нову місію в Україну. Це робиться, щоб оцінити кредитну програму, яка постраждала від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

МВФ розпочне нову місію в Україні для перегляду позики та останніх економічних подій. Місія з перегляду позики також перегляне аналіз боргової стійкості України.

Речник МВФ Джулі Козак заявила, що ця оцінка вплине на зусилля країни реструктуризувати борг власників облігацій на суму 20 мільярдів доларів до закінчення терміну дії заморожування виплат наприкінці серпня.

Козак сказала, що МВФ сподівається, що угода щодо четвертого перегляду може бути винесена на затвердження ради до кінця червня.

У березні виконавча рада МВФ схвалила третій перегляд кредитної програми України за програмою розширеного фінансування, в результаті якої було виділено 880 мільйонів доларів.