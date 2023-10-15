МВФ створив фонд підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, здійснення реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані заяву голови Національного банку України Андрія Пишного у Facebook .

"МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України", - повідомив Пишний.

За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль - зібрати 65 млн доларів.

Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

"Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду", - повідомив голова НБУ.

Потреби України

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Україна потребує додаткового плану з Міжнародним валютним фондом для продовження міжнародної фінансової підтримки України у 2024 році.

За його словами, турбулентність може статися будь-де та в будь-який час, тому потрібен системний глобальний запобіжник.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україні у 2024 році потрібно близько 42 млрд доларів зовнішнього фінансування, аби покрити дефіцит державного бюджету.

У 2024 році Україна очікує кредити МВФ за програмою EFF на 5,4 млрд доларів.