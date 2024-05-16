МВФ в ближайшие недели начнет новую миссию в Украине

В ближайшие недели Международный валютный фонд начнет новую миссию в Украину. Это делается, чтобы оценить кредитную программу, которая пострадала от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

МВФ начнет новую миссию в Украине для пересмотра займа и последних экономических событий. Миссия по пересмотру займа также пересмотрит анализ долговой устойчивости Украины.

Представитель МВФ Джули Козак заявила, что эта оценка повлияет на усилия страны реструктуризировать долг владельцев облигаций на сумму 20 миллиардов долларов до окончания срока действия замораживания выплат в конце августа.

Козак сказала, что МВФ надеется, что соглашение по четвертому пересмотру может быть вынесено на утверждение совета до конца июня.

В марте исполнительный совет МВФ одобрил третий пересмотр кредитной программы Украины по программе расширенного финансирования, в результате которой было выделено 880 миллионов долларов.