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МВФ направить місію для оцінки виконання Україною умов моніторингової програми

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 14:13
МВФ направить місію для оцінки виконання Україною умов моніторингової програми Фото: МВФ направить місію для оцінки виконання Києвом моніторингової програми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми. Також планується обговорити повноцінну кредитну програму.

Про це РБК-Україна повідомили джерела, які знайомі з планами співпраці України з МВФ.

Засідання експертів фонду разом з представниками української влади відбудеться у Варшаві.

"Під час роботи місії планується обговорити не тільки виконання діючої програми, а і плани щодо ухвалення нової кредитної програми", - зазначив співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, в грудні Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.

Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів

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