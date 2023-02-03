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МВФ направит миссию для оценки выполнения Украиной условий мониторинговой программы

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 14:13
МВФ направит миссию для оценки выполнения Украиной условий мониторинговой программы Фото: МВФ направит миссию для оценки выполнения Киевом мониторинговой программы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда в середине февраля проведет анализ выполнения Украиной мониторинговой программы. Также предполагается обсудить полноценную кредитную программу.

Об этом сообщили источники, которые знакомы с планами сотрудничества Украины с МВФ.

Заседание экспертов фонда вместе с представителями украинских властей состоится в Варшаве.

"В ходе работы миссии планируется обсудить не только выполнение действующей программы, но и планы по принятию новой кредитной программы", - отметил собеседник РБК-Украина.

Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделение средств.

В конце января издание Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает принятие многолетней программы из Украины с объемом финансирования 16 млрд долларов.

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