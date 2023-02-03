МВФ направит миссию для оценки выполнения Украиной условий мониторинговой программы

Миссия Международного валютного фонда в середине февраля проведет анализ выполнения Украиной мониторинговой программы. Также предполагается обсудить полноценную кредитную программу.

Об этом сообщили источники, которые знакомы с планами сотрудничества Украины с МВФ.

Заседание экспертов фонда вместе с представителями украинских властей состоится в Варшаве. "В ходе работы миссии планируется обсудить не только выполнение действующей программы, но и планы по принятию новой кредитной программы", - отметил собеседник РБК-Украина.