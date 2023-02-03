МВФ направит миссию для оценки выполнения Украиной условий мониторинговой программы
Миссия Международного валютного фонда в середине февраля проведет анализ выполнения Украиной мониторинговой программы. Также предполагается обсудить полноценную кредитную программу.
Об этом сообщили источники, которые знакомы с планами сотрудничества Украины с МВФ.
Заседание экспертов фонда вместе с представителями украинских властей состоится в Варшаве.
"В ходе работы миссии планируется обсудить не только выполнение действующей программы, но и планы по принятию новой кредитной программы", - отметил собеседник РБК-Украина.
Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделение средств.
В конце января издание Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает принятие многолетней программы из Украины с объемом финансирования 16 млрд долларов.