UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МВФ намерен сегодня утвердить выделение 1,4 млрд экстренной помощи Украине

Автор: Владимир Костырин

Международный валютный фонд планирует 9 марта утвердить выделение 1,4 миллиарда долларов экстренной финансовой помощи Украине для преодоления кризисных последствий из-за российского вторжения и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МВФ.

Соответствующий запрос о выделении финпомощи был направлен Исполнительным советом вчера, а сегодня предложение рассмотрят для утверждения.

Как отметили в пресс-службы МВФ, эти 1,4 миллиарда долларов направляются Украине, "чтобы помочь ей справиться с шоком, вызванным этой войной".

В Фонде напомнили, что в декабре нашей стране уже выплатили 700 миллионов долларов, а также предоставили выделение специальных прав заимствования в размере 2,7 миллиарда долларов, что "было очень кстати для Украины в этот момент".

"Во-вторых, мы изменили фокус наших текущих дискуссий с украинскими властями с "реформ" на "антикризисное управление"", - рассказали в МВФ.

Также в Фонде добавили что помогают мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

"МВФ и Всемирный банк - это два учреждения, которым часто поручается направлять скоординированную помощь нуждающимся странам. Сегодня нам нужно помочь поддержать Украину, чтобы она пережила этот шок, но для Украины наступит момент восстановления", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Ранее сообщалось, что совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФВойна России против Украины