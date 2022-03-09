МВФ має намір сьогодні затвердити виділення 1,4 млрд екстреної допомоги Україні

Відповідний запит про виділення фіндопомоги був направлений Виконавчою радою вчора, а сьогодні пропозицію розглянуть для затвердження.

Як зазначили в прес-служби МВФ, ці 1,4 мільярда доларів направляються Україні, "щоб допомогти їй впоратися з шоком, викликаним цією війною".

У Фонді нагадали, що в грудні нашій країні вже виплатили 700 мільйонів доларів, а також надали виділення спеціальних прав запозичення в розмірі 2,7 мільярда доларів, що "було дуже доречно для України в цей момент".

"По-друге, ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "антикризове управління"", - розповіли в МВФ.

Також у Фонді додали що допомагають мобілізувати фінансову підтримку та ресурси.

"МВФ і Світовий банк - це дві установи, яким часто доручається направляти скоординовану допомогу нужденним країнам. Сьогодні нам потрібно допомогти підтримати Україну, щоб вона пережила цей шок, але для України настане момент відновлення", - заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.