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МВФ має намір сьогодні затвердити виділення 1,4 млрд екстреної допомоги Україні

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Середа 09 березня 2022 06:43
МВФ має намір сьогодні затвердити виділення 1,4 млрд екстреної допомоги Україні Фото: МВФ надасть Україні екстрену фіндопомогу (flickr.com/imfphoto)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародний валютний фонд планує 9 березня затвердити виділення 1,4 мільярда доларів екстреної фінансової допомоги Україні для подолання кризових наслідків через російське вторгнення і війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МВФ.

Відповідний запит про виділення фіндопомоги був направлений Виконавчою радою вчора, а сьогодні пропозицію розглянуть для затвердження.

Як зазначили в прес-служби МВФ, ці 1,4 мільярда доларів направляються Україні, "щоб допомогти їй впоратися з шоком, викликаним цією війною".

У Фонді нагадали, що в грудні нашій країні вже виплатили 700 мільйонів доларів, а також надали виділення спеціальних прав запозичення в розмірі 2,7 мільярда доларів, що "було дуже доречно для України в цей момент".

"По-друге, ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "антикризове управління"", - розповіли в МВФ.

Також у Фонді додали що допомагають мобілізувати фінансову підтримку та ресурси.

"МВФ і Світовий банк - це дві установи, яким часто доручається направляти скоординовану допомогу нужденним країнам. Сьогодні нам потрібно допомогти підтримати Україну, щоб вона пережила цей шок, але для України настане момент відновлення", - заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

Раніше повідомлялося, що Рада Світового банку схвалив підтримку для України на суму 723 млн доларів.

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