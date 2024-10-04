МВФ готує транш для України: коли буде ухвалено рішення

Як зазначила Козак, 10 вересня співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про п'ятий огляд.

"Відповідно до угоди про EFF, за умови схвалення нашою Радою директорів Україна отримає доступ до 1,1 млрд доларів. Очікується, що рада розгляне п'ятий огляд до щорічних засідань", - сказала вона.

За її словами, на момент четвертого огляду програми дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже 26 млрд. доларів.

"І наш персонал і наша команда перебувають у процесі оновлення цих прогнозів у рамках п'ятого огляду, який іде зараз", - додала Козак.

Угода з МВФ

Нагадаємо, угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. За програмою вже отримано п'ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні і останній транш на 2,2 млрд доларів у липні.

2024 року Україна може отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року. Водночас, МВФ розробив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни. На цей випадок загальне фінансування України збільшиться до 140,7 млрд доларів.