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МВФ готовит транш для Украины: когда будет принято решение

Фото: МВФ примет решение о транше для Украины до 21 октября
Автор: Александр Белоус

Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения транша для Украины на 1,1 млрд долларов. Решение будет принято до осенних встрече МВФ и Всемирного банка, которые пройдут 21-26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне.

Как отметила Козак, 10 сентября сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о пятом обзоре.

"В соответствии с соглашением о EFF, при условии одобрения нашим Советом директоров Украина получит доступ к 1,1 млрд долларов. Ожидается, что совет рассмотрит пятый обзор до ежегодных заседаний", - сказала она.

По ее словам, на момент четвертого обзора программы дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 млрд долларов.

"И наш персонал и наша команда находятся в процессе обновления этих прогнозов в рамках пятого обзора, который идет в настоящее время", - добавила Козак.

Соглашение с МВФ

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. По программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле.

В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд. долларов до 2027 года. В то же время, МВФ разработал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны. На этот случай общее финансирование Украины увеличится до 140,7 млрд. долларов.

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МВФ