UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МВФ готов поддержать страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT

Автор: Артем Горовенко

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT. Речь идет о возможных санкциях в случае обострения российско-украинского конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против России на случай вторжения в Украину неизбежно затронут функционирование финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 млрд долларов", - отметила она.

В то же время она надеется на дипломатическое решение конфликта.

Напомним, отключение России от SWIFT обсуждается в рамках санкций за возможно вторжение в Украину, в Евросоюзе даже запросили у банков план действий в ответ на такой сценарий.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность санкций против крупнейших банков России, но не отключение от SWIFT.

Читайте РБК-Украина в Google News
SWIFTМВФСанкции против России