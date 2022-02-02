МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий підтримати країни, які постраждають у разі можливого відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT. Йдеться про можливі санкції у разі загострення російсько-українського конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявила директор МВФ Кристаліна Георгієва, жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну неминуче торкнуться функціонування фінансової системи, особливо якщо Москву відключать від SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, що вимагають більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько 700 млрд доларів", - зазначила вона.

Водночас вона сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.