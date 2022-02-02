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МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

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Середа 02 лютого 2022 19:17
МВФ готовий підтримати країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий підтримати країни, які постраждають у разі можливого відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT. Йдеться про можливі санкції у разі загострення російсько-українського конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила директор МВФ Кристаліна Георгієва, жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну неминуче торкнуться функціонування фінансової системи, особливо якщо Москву відключать від SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, що вимагають більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько 700 млрд доларів", - зазначила вона.

Водночас вона сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

Нагадаємо, відключення Росії від SWIFT обговорюється в рамках санкцій за можливе вторгнення в Україну, в Євросоюзі навіть запросили у банків план дій у відповідь на такий сценарій.

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість санкцій проти найбільших банків Росії, але не відключення від SWIFT.

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