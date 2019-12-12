МВФ: договоренность относительно программы для Украины является предварительной

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Райс подчеркнул, что пока договоренность относительно программы МВФ для Украины является предварительной.

"Решение об окончательном утверждении еще не внесено на рассмотрение Правления МВФ. Когда оно будет внесено, будет зависеть от того, как Украина выполнит предварительные условия", - сказал представитель МВФ.

Напомним, в Офисе президента ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина в течение текущего года уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня.

РБК-Укрина писало, что Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в начале 2020 года.