МВФ: домовленість щодо програми для України є попередньою

Речник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що остаточне затвердження програми МВФ для України залежатиме від від виконання попередніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Райс наголосив, що наразі домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою.

"Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд Правління МВФ. Коли воно буде внесено залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови", - сказав речник МВФ.

Нагадаємо, в Офісі президента раніше повідомили, що президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва домовилися про нову програму співпраці.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що Україна протягом поточного року вже виконала низку умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), проте деякі з них залишаються на порядку денному.

РБК-Укрїна писало, що Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна зможе отримати схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на початку 2020 року.