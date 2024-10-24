МВФ дав рекомендації Україні щодо податків

"З точки зору пріоритетів ми вважаємо, що владі (України, - ред.) необхідно продовжувати відновлювати стійкість заборгованості", - сказала вона.

За її словами, щодо цього є два важливі аспекти. Перший – завершити реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу відповідно до програмних зобов'язань. І другий - справді подвоїти зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів та прискорити реалізацію своєї Національної стратегії доходів

"Що тут важливо, то це те, що стратегія спрямована не тільки на збільшення доходів, мобілізацію доходів, а й на фундаментальну зміну податкової системи", - зазначила Дабла-Норріс.

Представник фонду нагадала, що Стратегія спрямована на скорочення ухилення від сплати податків, уникнення податків, покращення дотримання податкового законодавства та, у ширшому розумінні, підвищення справедливості та рівноправності податкової системи.

"І МВФ давно виступає за те, щоб країни не підвищували ставки. Йдеться про розширення бази та створення максимально справедливих та рівноправних податкових систем", - додала Дабла-Норріс.