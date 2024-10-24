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МВФ дав рекомендації Україні щодо податків

Фото: МВФ дав рекомендації Україні щодо збору податків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні подвоїти зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів. Фонд не виступає за підвищення ставок.

Про це заявила Ера Дабла-Норріс, заступник директора департаменту МВФ з фінансових питань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

"З точки зору пріоритетів ми вважаємо, що владі (України, - ред.) необхідно продовжувати відновлювати стійкість заборгованості", - сказала вона.

За її словами, щодо цього є два важливі аспекти. Перший – завершити реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу відповідно до програмних зобов'язань. І другий - справді подвоїти зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів та прискорити реалізацію своєї Національної стратегії доходів

"Що тут важливо, то це те, що стратегія спрямована не тільки на збільшення доходів, мобілізацію доходів, а й на фундаментальну зміну податкової системи", - зазначила Дабла-Норріс.

Представник фонду нагадала, що Стратегія спрямована на скорочення ухилення від сплати податків, уникнення податків, покращення дотримання податкового законодавства та, у ширшому розумінні, підвищення справедливості та рівноправності податкової системи.

"І МВФ давно виступає за те, щоб країни не підвищували ставки. Йдеться про розширення бази та створення максимально справедливих та рівноправних податкових систем", - додала Дабла-Норріс.

 

 

Національна стратегія доходів

Кабінет міністрів у грудні 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Згідно з документом, планується реформувати спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, запровадивши запобіжники для зменшення зловживань, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму.

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