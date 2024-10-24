МВФ дал рекомендации Украине по налогам

"С точки зрения приоритетов, мы считаем, что властям (Украины, - ред.) необходимо продолжать восстанавливать устойчивость задолженности", - сказала она.

По ее словам, в этом отношении есть два важных аспекта. Первый - завершить реструктуризацию внешнего коммерческого долга в соответствии с программными обязательствами. И второй - действительно удвоить усилия по мобилизации внутренних доходов и ускорить реализацию своей Национальной стратегии доходов

"Что здесь важно, так это то, что стратегия направлена не только на увеличение доходов, мобилизацию доходов, но и на фундаментальное изменение налоговой системы", - отметила Дабла-Норрис

Представитель фонда напомнила, что Стратегия направлена на сокращение уклонения от уплаты налогов, избегания налогов, улучшение соблюдения налогового законодательства и, в более широком смысле, повышение справедливости и равноправия налоговой системы.

"И МВФ давно выступает за то, чтобы страны не повышали ставки. Речь идет о расширении базы и создании максимально справедливых и равноправных налоговых систем", - добавила Дабла-Норрис.