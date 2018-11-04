МВД запускает новые механизмы соцобеспечения полицейских и спасателей

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

МВД обещает повысить зарплату, компенсировать средства за аренду квартир, ввести систему финлизинга на приобретение жилья

Министерство внутренних дел Украины (МВД) запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что среди новых механизмов - повышение заработной платы, компенсация за аренду квартир, система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

"Полицейские и спасатели - это те структуры, которые обеспечивают позвоночник нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивированным, уважал свою работу и видел перспективы развития", - заявил председатель МВД Арсен Аваков.

По его словам, новые механизмы социального обеспечения будут введены в действие с начала 2019 года.

"С первого января минимальная зарплата для работника составит девять тысяч гривен, для полицейского - 9200", - отметил министр внутренних дел, добавив, что также с первого января вводится в действие механизм компенсации за аренду жилья.

Как отмечается, в районном центре компенсация за аренду жилья составит от 1,9 тыс. до 2,9 тыс. гривен. В областном центре от 2,9 тыс. до 4,3 тыс.

"Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему будет платить государство. В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем", - сообщил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины повысил оклады служащих ГСЧС в горных районах на 25%.

Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2019 год заложены зарплаты полицейским от 9 тысяч гривен.