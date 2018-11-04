МВС запускає нові механізми соцзабезпечення поліцейських і рятувальників

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

МВС обіцяє підвищити зарплату, компенсувати кошти за оренду квартир, запровадити систему фінансового лізингу на придбання житла

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) запускає нові механізми соціального забезпечення поліцейських і рятувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що серед нових механізмів - підвищення заробітної плати, компенсація за оренду квартир, система фінансового лізингу на придбання власного житла.

"Поліцейські та рятувальники - це ті структури, які забезпечують хребет нашої державності, ключові учасники нашого державного розвитку. Для нас головне, щоб кожен був вмотивованим, поважав свою роботу та бачив перспективи розвитку", - заявив голова МВС Арсен Аваков.

За його словами, нові механізми соціального забезпечення будуть введені в дію з початку 2019 року.

"З першого січня мінімальна зарплата для працівника складе дев'ять тисяч гривень, для поліцейського - 9200", - зазначив міністр внутрішніх справ, додавши, що також з першого січня вводиться в дію механізм компенсації за оренду житла.

Як наголошується, в районному центрі компенсація за оренду житла складе від 1,9 тис. до 2,9 тис. гривень. В обласному центрі від 2,9 тис. до 4,3 тис.

"З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм фінансового лізінгу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право заключити договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років - 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу - ще 5% спишемо", - повідомив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України підвищив оклади службовців ДСНС в гірських районах на 25%.

Раніше повідомлялося, що в проекті державного бюджету на 2019 рік закладені зарплати поліцейським від 9 тисяч гривень.