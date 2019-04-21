МВД зафиксировало более 100 заявлений о нарушениях на выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство нарушений связаны с незаконной агитацией

В ходе выборов президента Украины Министерство внутренних дел (МВД) Украины зафиксировало 102 заявления и сообщения нарушений, которые связаны с избирательным процессом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Facebook.

В МВД сообщили, что среди нарушений 28 связаны с незаконной агитацией 5 с фотографированием бюллетеней, 2 - угроза физической расправой, а 1 с попыткой вынести бюллетень.

"На службе находится более 130 тысяч правоохранителей", - добавили в МВД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине не открылся один избирательный участок. На сегодняшнее утро не открыта только один участок в поселке

Лебединское на линии разграничения в Донецкой области, где зарегистрировано более 500 избирателей.

Напомним, что ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах. В гражданской сети ОПОРА сообщили, что в Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательной участке.