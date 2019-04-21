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МВС зафіксувало понад 100 заяв про порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 11:01
МВС зафіксувало понад 100 заяв про порушення на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість з порушень пов’язані з незаконної агітацією

В ході виборів президента України Міністерство внутрішніх справ (МВС) України зафіксувало 102 заяви та повідомлення порушень, які пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Facebook.

В МВС повідомили, що серед порушень 28 пов’язані з незаконної агітацією 5 із фотографуванням бюлетенів, 2 - погроза фізичною розправою, а 1 із спробою винести бюлетень.

"На службі перебуває більше 130 тисяч правоохоронців", - додали в МВС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні не відкрилась одна виборча дільниця. На сьогоднішній ранок не відкрита лише одна дільниця у селищі 
Лебединське на лінії розмежування у Донецькій області де зареєстровано більше 500 виборців.

Нагадаємо, що ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах. В громадській мережі ОПОРА повідомили, що у Яготині Київської області спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю №321048 і він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

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