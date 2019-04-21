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В Украине не открылся один избирательный участок

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 10:12
В Украине не открылся один избирательный участок
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

По состоянию на утро не открыт один участок на Донбассе на линии разграничения

По состоянию на утро 21 апреля в Украине не открылся только один участок на втором туре выборов президента Украины. Об этом на брифинге рассказал глава Нацполіції Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодняшнее утро не открыт только один участок. Это участок в поселке
Лебединское на линии разграничения в Донецкой области. Там зарегистрировано более 500 избирателей. Мы возбудили дело по этому случаю", - сообщил он.

По его словам, в Киевской области произошло происшествие на участке.

"На Киевщине один избиратель не вбросил бюллетень в урну и убежал. Больше каких-либо значимых событий в течение утра не отчитывались нам руководители. В день тишины мы имели большое количество сообщений о минировании. Минировали ТРЦ, места отдыха, и тому подобное. Было проведено много работы по проверке минирований и эвакуации людей. Мы имеем действенный резерв на любые ситуации", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах. В гражданской сети ОПОРА сообщили, что в Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательной участке.

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