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В МВД уточнили время начала разведения сил в Петровском

Новости » Общество     07.11.2019 - 16:56
В МВД уточнили время начала разведения сил в Петровском
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Разведение запланировано на завтра в 12:00

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе начнется завтра, 8 ноября в 12:00. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По словам Авакова, в случае отсутствия провокаций со стороны боевиков разведение сил начнется 8 ноября в 12 часов.

"Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения", - написал он.

В МВД уточнили время начала разведения сил в Петровском

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак с делегацией зарубежных послов посетил линию разграничение в районе Петровского и заявил, что Украина соблюдает соглашения по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение в Петровском завершает выполнение условий для саммита лидеров стран "нормандской четверки".

Также РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский анонсировал разведения на этом участке на 4 ноября, однако впоследствии украинская сторона пересмотрела сроки-за обстрелов.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныДонбассРазведение сил
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