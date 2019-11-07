ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского рассчитывают на зеркальные шаги ОРДО в Петровском

Новости » Политика     07.11.2019 - 16:51
У Зеленского рассчитывают на зеркальные шаги ОРДО в Петровском
Фото: Андрей Ермак с делегацией послов на Донбассе (president.gov.ua)

Разведение сил в Петровском запланировано на 8 ноября

Украинская сторона рассчитывает на зеркальные шаги представителей оккупированного Донбасса при разведении сил в Петровском 8 ноября. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в ходе визита с зарубежными послами на Донбасс, передает пресс-служба президента.

В частности, Ермак с делегацией зарубежных послов посетил линию разграничение в районе Петровского и заявил, что Украина соблюдает соглашения по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.

"Надеемся, что разведение пройдет спокойно, и мы получим столь необходимый всем мир", - заявил он.

Также, по его словам, украинские министры отчитаются перед послами о своих планах относительно того, какое внимание будет уделено этой территории. Кроме того, миссия побывала в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, где уже прошло разведения сил.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил в Петровском на 8 ноября.

До этого ОБСЕ призвало обеспечить условия для разведения сил в этом районе.

Россия увеличила поставки боеприпасов боевикам на Донбасс, - ГУР
Новости Украины ДонбассОРДЛОРазведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь