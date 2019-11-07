У МВС уточнили час початку розведення сил у Петрівському

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Розведення заплановано на завтра в 12:00

Розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі розпочнеться завтра, 8 листопада о 12:00. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter.

За словами Авакова, в разі відсутності провокацій з боку бойовиків розведення сил розпочнеться 8 листопада о 12 годині.

"Якщо все буде добре, завтра в 12 - початок розведення", - написав він.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак з делегацією зарубіжних послів відвідав лінію розмежування в районі Петрівського і заявив, що Україна дотримується угоди з розведення військ і очікує дзеркальних кроків від іншої сторони.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення в Петрівському завершує виконання умов для саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський анонсував розведення на цій ділянці на 4 листопада, проте згодом українська сторона переглянула строки через обстріли.