МВД усилило патрули после разведения сил в Станице Луганской

Правоохранители усилили патрули после разведения армейских сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна во время рабочей поездки в Станицу Луганскую, несмотря на договоренности о разведении сил в Станице Луганской, все правоохранители системы МВД продолжают нести службу в этом городе и следить за порядком. Кроме того, усиленно отдельные подразделения.

"Я подчеркиваю, что Станица Луганская - это украинский город. Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардейцы и специалисты ГСЧС несут службу в усиленном варианте. Мы усилили полицейские патрули дополнительными 56 полицейскими, а также пограничные наряды на КПВВ", - отметил Троян, добавив, что в Станице Луганской продолжают работать саперы ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня. Позже представитель так называемой "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил о готовности к началу разведения сил в Станице Луганской. По его словам, российская сторона уже начала отвод своих подразделений.