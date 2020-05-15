В МВД спрогнозировали сроки открытия границ Украины

Закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня. Предполагается, что решение украинских властей будет синхронизироваться с европейскими странами.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Гермащенко.

По его мнение, открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.

"У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.

Он также отметил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.

"То же самое касается любимой украинцами Турции", - добавил замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина приняла решение открыть пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей. На сегодня даты возобновления работы пункта пропуска "Шегини" для пешеходов нет, он откроется после публикации решения правительства.

В интервью РБК-Украина главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в принятии решения относительно открытия пунктов пропуска на границе будут ориентироваться на решение других стран.