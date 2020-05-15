У МВС спрогнозували терміни відкриття кордонів України

Закриті через карантин в Україні кордони можуть бути відкриті після 15 червня. Передбачається, що рішення української влади буде синхронізуватися з європейськими країнами.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Гермащенко.

На його думку, відкриття кордонів України буде синхронізуватися з європейськими країнами.

"У нас кордон на виїзд в Європу відкрито. Тільки вас не пустять. Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть "ідіть", але ви поцілуєте шлагбаум в Польщі або десь ще", - зазначив Геращенко.

Він також зазначив, що на сьогодні Євросоюз прийняв рішення до 15 червня не послаблювати карантинні заходи для іноземців.

"Те ж саме стосується улюбленої українцями Туреччини", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна прийняла рішення відкрити пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею. На сьогодні дати відновлення роботи пункту пропуску "Шегині" для пішоходів немає, він відкриється після публікації рішення уряду.

В інтерв'ю РБК-Україна головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що у прийнятті рішення щодо відкриття пунктів пропуску на кордоні будуть орієнтуватися на рішення інших країн.