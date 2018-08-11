В МВД Румынии прокомментировали действия полиции в ходе акции протеста в Бухаресте

Кармен Дан отметила, что жандармерия Румынии обладает законными полномочиями обеспечивать безопасность граждан

Сотрудники румынских правоохранительных органов не нарушали закон, потому что во время митинга они действовали против "хулиганов, которые атаковали государственную власть". Об этом заявила глава МВД Румынии Кармен Дан, сообщается на сайте ведомства.



Кармен Дан отметила, что жандармерия Румынии обладает законными полномочиями обеспечивать безопасность граждан, защищать госучреждения и восстанавливать общественный порядок.



Глава МВД Румынии также заявила, что протестующие "оказывали давление на жандармерию". Она прокомментировала слова президента Румынии Клауса Йоханниса, который назвал действия жандармов жестокими.

"О законности действий жандармерии не президент должен судит, а военная прокуратура", - сказала Дан.



Напомним, что Генпрокуратура Румынии расследует действия полиции во время митинга в Бухаресте.

Добавим, что в Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг, в котором принимали участие по разным источникам от 60 тыс. до 100 тыс. лиц. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ.