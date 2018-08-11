У МВС Румунії прокоментували дії поліції в ході акції протесту в Бухаресті

Кармен Дан зазначила, що жандармерія Румунії має законні повноваження забезпечувати безпеку громадян

Співробітники румунських правоохоронних органів не порушували закон, тому що під час мітингу вони діяли проти "хуліганів, які атакували державну владу". Про це заявила глава МВС Румунії Кармен Дан, повідомляється на сайті відомства.



Кармен Дан зазначила, що жандармерія Румунії має законні повноваження забезпечувати безпеку громадян, захищати держустанови і відновлювати громадський порядок.



Глава МВС Румунії також заявила, що протестуючі "чинили тиск на жандармерію". Вона прокоментувала слова президента Румунії Клауса Йоханніс, який назвав дії жандармів жорстокими.

"Щодо законності дій жандармерії не президент повинен судити, а військова прокуратура", - сказала Дана.



Нагадаємо, що Генпрокуратура Румунії розслідує дії поліції під час мітингу в Бухаресті.

Додамо, що в Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, в якому брали участь за різними джерелами від 60 тис. до 100 тис. осіб. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ.