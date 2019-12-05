В МВД рассказали, как водители смогут восстановить права онлайн

Украинцы в ближайшее время смогут восстанавливать водительские права со смартфона или персонального компьютера. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

По его словам, в ближайшее время МВД представит сервис, с помощью которого можно будет онлайн заказать или восстановить утерянное удостоверение водителя.

"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", - отметил Гончаров.

Он также подчеркнул, что для восстановления прав нужно будет всего лишь сделать несколько кликов на любом гаджете.

"Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас, как гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы утратили удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну за бланк и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", - отметил Гончаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров решил в 2020 году оцифровать всю территорию Украины, а также сделать точную 3D-модель в рамках запуска земельной реформы.