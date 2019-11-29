Кабмин планирует сделать 3D-модель территории Украины

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Украину хотят оцифровать в рамках земельной реформы

Кабинет министров решил в 2020 году оцифровать всю территорию Украины и сделать точную 3D-модель в рамках запуска земельной реформы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Как сообщил Гончарук, правительство уже объявило международный тендер на осуществление аэрофотосъемки территории Украины для создания 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, линий электропередач и других объектов. Он добавил, что оцифровывать Украину решили для облегчения внедрения земельной реформы.

"Вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог. Это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, а качество только возрастет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Кабмине анонсировали, что в начале 2020 года в Украине появится электронный внутренний паспорт. В Минцифре заявили, что электронный паспорт можно будет использовать с помощью приложения на смартфоне. В правительстве планируют оцифровать все важные документы.

Также РБК-Украина писало, что правительство разрешило восстанавливать утраченное водительское удостоверение с помощью онлайн-сервисов. Восстановить утраченное удостоверение можно будет через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг.